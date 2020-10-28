Meral Akşener: İktidarı için peygamberimize hakareti mubah gören Macron'u kınıyorum

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Lideri Meral Akşener, Hz. Muhammed'e hakaret edilmesine müsaade eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u kınadığını söyledi.

İyi Parti, dün gerçekleştirmediği grup toplantısını bugün milletvekilleri ve İyi Parti Lideri Merak Akşener'in katılımı ile gerçekleştirdi.

Grup toplantısında gündemi değerlendiren Meral Akşener, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da eleştirdi.

Meral Akşener, Macron'un kendi iktidarı için kendi vatandaşlarını oyalamaya çalıştığının altını çizdi.

"GÜÇLÜ OLMALIYIZ Kİ MACRON GİBİLER DENSİZLİK YAPMADAN ÖNCE KIRK KERE DÜŞÜNSÜN"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da düşmanca ve saygısız bir dil kullandığının altını çizen Akşener, "Kendi iktidarını kurtarmak için peygamberimize hakaret etmeyi mübah gören Macron'u ve onun temsil ettiği bu barbar zihniyeti kınıyorum.

Ne var ki bizim kınamak ve kınanmaktan öte dertlerimiz var.

Kınamakla kalmayıp ülkemizi güçlü kılmalıyız ki Macron gibiler böyle densizlikleri yapmadan önce kırk kere düşünsünler.

Ağız dalaşını girmek güçsüzlerin acizlerin başvurduğu yoldur." dedi.

Meral Akşener: Macron'u kınıyorum VİDEO





"İŞLER KÖTÜYE GİDİNCE GÜNAH KEÇİSİ BULUNUYOR"

Akşener, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Hangi ülkede işler kötüye gitse hemen bir günah keçisi bulunup her şey ona yükleniyor.

İslam düşmanlığı da yabancı düşmanlığı da bunun en yaygın örneklerinden saygısızca ve düşmanca bir dille söylenen yalanlar vatandaşları oyalamanın en popüler yolu.

Biz bunu ülkemizden de Batı'dan da iyi biliyoruz. Milli çıkarlardan önce kendi şahsi çıkarları üzerinden siyaset yapanları Batı'dan da ülkemizden de görüyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Sn. Erdoğan, takındığın bu tavırla Macron'u pişman etmedin bilakis Macron'a destek çıktın. Türk dış politikasını egona meze yapmaktan artık vazgeç.

Yabancı ülkelerin ergen tavırlı liderlerine cevabı devlet adamlığıyla ver."