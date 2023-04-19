Meral Akşener ile Mansur Yavaş Sinop'ta ortak miting düzenledi Sinop'ta konuşan Mansur Yavaş, HDP'nin 6'lı masa ile ilişkileri üzerinden yapılan eleştirilere cevap vererek "Terörist teröristtir. Katile katil deriz" dedi.

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14 mayıs seçimi öncesi liderlerin mitingleri devam ediyor.

Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ABB Başkanı Mansur Yavaş Sinop'taydı.

Sinopluların toplandığı meydanda otobüsün üzerine çıkan iki isim halka hitap ederek iktidarı eleştirdi.

Mikrofonu ilk alan Mansur Yavaş, HDP eleştirilerine cevap verdi.

"Terörist teröristtir"

HDP'nin kendileri ile değil başka partilerle ittifak yaptığını söyleyen Yavaş şöyle konuştu:

"Terörist teröristtir. Katile katil deriz. Hepsinin kökünü kazırız. 7'li masa diye alay ederek konuşuyorlar. O yedinci ayak dediğiniz başka partilerle seçime giriyor."

"Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, ben başbakan"

Daha sonra halkın karşısına çıkan Meral Akşener, Sinoplulardan hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de İyi Parti için oy istedi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı: