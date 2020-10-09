Meral Akşener ile muhalifler arasındaki kriz büyüyor

Meral Akşener ile muhalifler arasındaki kriz büyüyor

İyi Parti'de sular durulmuyor. Meral Akşener, muhaliflerin istifasını istediği Koray Aydın'a sahip çıktı. Sorunların başka yollarla halledilebileceğini söyledi.

İyi Parti'nin son kurultayında "oy verilmeyecekler" listesinin yapılmasıyla başlayan kriz, kartopu gibi büyüyerek partiyi çıkmaz içine sürüklemeye başladı.

Bu listenin mimarı olarak Koray Aydın gösterildi, istenmeyen listesinde yer alan 14 milletvekili Meral Akşener'in konuşma yaptığı grup toplantısına katılmadı.

Krizin büyümesi üzerine muhaliflerin görüşme talebini kabul eden Meral Akşener, istenilenleri vermedi.

KORAY AYDIN'IN İSTİFASI İSTENİYOR

Muhalifler, Koray Aydın'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

AKŞENER SAHİP ÇIKTI

Tartışmaların da yaşandığı toplantıda, Meral Akşener'in, "Bu tavırlarla partiye zarar verirsiniz, sorunları birlikte başka yollardan aşabiliriz." dediği öğrenildi.