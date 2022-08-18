İYİ Parti lideri Meral Akşener, Esenyurt'ta parti üyelerini ziyaret etti. Akşener ilçeyi ziyareti sırasında vatandaşın tepkisine maruz kaldı. Akşener sinirlenerek "Yalan söylüyorsun, yalancı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt’ta ziyaretlerde bulunmak için Kıraç Yürüyüş yoluna geldi.

Meral Akşener’e İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti milletvekilleri eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından alandan ayrılmak için aracına doğru giden Akşener’in yanına gelen bir kişi, Akşener'le konuşmak istedi.

Tepki gösterdi

Vatandaş, bir önceki Esenyurt ziyareti sırasında seçmene bağırdığını söyleyerek Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Kendisinin provokatör olmadığını ifade eden vatandaş, "2014 yılında seçim büromuz basıldı. Cengiz abimiz şehit oldu. Bütün İstanbul hastanenin önüne yığıldı. Biz Esenyurt'u didik didik edicek onları bulacaktık. Siz başınızdaki baş örtüsünü çıkarttınız." dedi.

"Yalan konuşuyorsun, yalancı"

Bu sözler üzerine sinirlerine hakim olamayan Meral Akşener, "Hayır yapmadım. Katiyen demedim. Yalan konuşuyorsun. O gün hastanedeydim. Yalancı." diye bağırdı.

Meral Akşener’in bağırması üzerine korumalar şahsı, zor kullanarak uzaklaştırırken, Meral Akşener ise hızlı bir şekilde uzaklaşıp aracıyla bölgeden ayrıldı.

Meral Akşener ile vatandaş arasında gerilim