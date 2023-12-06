Meral Akşener isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar Büyükşehirlerde yaşanan ulaşım sorununa değinen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçimler yaklaşırken CHP, yeni bir ittifak için İyi Parti'nin kapısını çaldı.

Ancak İyi Parti cephesinden çıkan karar '81 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız' oldu.

İyi Parti'nin ittifak teklifini reddetme kararı sonrası Meral Akşener'in ne diyeceği merak konusu oldu.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, üstü kapalı bir şekilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

İttifak kararı sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef aldı

Akşener, özellikle büyükşehirlerde yaşanan ulaşım aksaklığını eleştirdi.

Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor." dedi.

Sözlerine devam eden İyi Parti Lideri, daha sonra yerel seçimlerden önce verilen vaatlere değindi.

"Her seçim öncesi vaatler Berlin, Paris..."

Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nu eleştiren Akşener, bu kez de İyi Parti'nin seçilmesi durumunda vaatlerini sıraladı.

Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmasında ücret düzenlemesi yapacaklarını söyleyen Akşener, "Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin; toplu taşıma hizmetlerinden, faydalanmasında; ücret düzenlemesi yapacağız. Öğrencilerimize, günün belirli saatlerinde, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Yerel seçim vaatlerini sıraladı

Akşener'in yerel seçim vaatleri şu şekilde: