Yerel seçimler yaklaşırken CHP, yeni bir ittifak için İyi Parti'nin kapısını çaldı.
Ancak İyi Parti cephesinden çıkan karar '81 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız' oldu.
İyi Parti'nin ittifak teklifini reddetme kararı sonrası Meral Akşener'in ne diyeceği merak konusu oldu.
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, üstü kapalı bir şekilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
İttifak kararı sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef aldı
Akşener, özellikle büyükşehirlerde yaşanan ulaşım aksaklığını eleştirdi.
Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor." dedi.
Sözlerine devam eden İyi Parti Lideri, daha sonra yerel seçimlerden önce verilen vaatlere değindi.
"Her seçim öncesi vaatler Berlin, Paris..."
Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." şeklinde konuştu.
İmamoğlu'nu eleştiren Akşener, bu kez de İyi Parti'nin seçilmesi durumunda vaatlerini sıraladı.
Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmasında ücret düzenlemesi yapacaklarını söyleyen Akşener, "Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin; toplu taşıma hizmetlerinden, faydalanmasında; ücret düzenlemesi yapacağız. Öğrencilerimize, günün belirli saatlerinde, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız." şeklinde konuştu.
Yerel seçim vaatlerini sıraladı
Akşener'in yerel seçim vaatleri şu şekilde:
"Aziz milletim yetkiyi aldığımız şehirlerimizin tamamında; Ulaşım hizmetlerinin kalitesini; erişim, yaygınlık, zaman, konfor ve açısından artıracak; toplu taşımayı, tüm hemşehrilerimiz için cazip hâle getireceğiz. Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin; toplu taşıma hizmetlerinden, faydalanmasında; ücret düzenlemesi yapacağız. Öğrencilerimize, günün belirli saatlerinde, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Büyükşehirlerimizde metro ve hafif raylı taşıma ağlarını, genişletecek ve yaygınlaştıracağız. Belediye otobüslerinin, hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artıracak; kapsama alanını da kentin merkezinden, uzak noktalara doğru genişleteceğiz. Şehir içi ulaşım ağı ile; otogar, tren garı, havalimanı gibi, şehir dışı ulaşım merkezlerinin birbiriyle entegrasyonunu sağlayacağız. Ayrıca denize kıyısı olan şehirlerimizde; coğrafi koşulların, imkân verdiği ölçüde deniz yolu ulaşımını yaygınlaştıracağız."
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