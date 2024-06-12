Meral Akşener, İyi Parti'deki fotoğraflarının indirilmesini istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle gündeme gelen Meral Akşener İyi Parti yönetimine dilekçe göndererek fotoğraflarının parti binalarındaki makamlardan kaldırılmasını istedi.

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Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor.

İyi Parti'nin basına kapalı olarak yapılan grup toplantısında yaşananlar bir kez daha gündem oldu.

Fotoğrafların indirilmesini talep etti

Toplantıda, İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Meral Akşener’in parti binalarında olan fotoğraflarının indirilmesini talep etti.

"Fotoğraflarımı kaldırın"

Bu öneri üzerine partinin eski genel başkanı Meral Akşener, parti genel merkezine yazı yolladı ve “İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın” dedi.

Akşener’in gönderdiği yazıda İçişleri Eski Bakanı yazması dikkat çekiyor.

Dilekçenin tamamı

Meral Akşener’in İyi Parti Genel Başkanlığı’na yazdığı yazının tamamı şöyle: