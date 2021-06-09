Partisinin grup toplantısında Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını belirten Meral Akşener, anlaşma yapılan şirketlere 1 kuruş bile ödemeyeceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemde yönelik açıklamalarda bulundu.

Kanal İstanbul Projesi'ni ele alan Akşener, projenin durdurulmasına yönelik bir adım izleyeceklerini belirtti.

PROJEYİ DURDURACAKLARINI SÖYLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgide olduklarına dikkat çeken Akşener, projenin yapımında yer alan şirketlere ödeme yapmayacaklarını aktardı.

"1 KURUŞ ÖDEMEYECEĞİZ"

Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili Akşener, "Demedi demeyin. Buradan açıkça net bir şekilde söylüyorum. Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Kanal İstanbul için 1 kuruş ödemeyeceğiz VİDEO



"BOŞUNA HEVESLENMEYİN"

Akşener'in Kanal İstanbul'a yönelik açıklamalarının tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Buradan o ranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen kim varsa onlara seslenmek istiyorum. Boşuna heveslenmeyin. Bu devran dönüyor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor, bu saray sefası bitiyor.

Şimdiden uyarıyorum o kutlu gün geldiğinde, bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına güvenip sakın ola bu hukuksuzluğa, vicdansızlığa ortak olmayın sonra çok üzülürsünüz."