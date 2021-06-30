İyi Parti Lideri Meral Akşener, Kanal İstanbul'a finans sağlayan şirketlere 1 kuruş bile ödemeyeceklerini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Kameraların ve parti üyelerinin karşısına geçen İyi Parti Lideri, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Akşener'in ana gündeminde ise temeli geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve Türkiye'nin mega projelerinden olan Kanal İstanbul vardı.

İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını belirten Akşener, bu projeye destek verenlere ödeme yapmamakla tehdit edip, şu ifadeleri kullandı;

"BİZDEN KAPİK İŞLEMEZ"

"Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı durduğumuz için, iktidara gelince tek kuruş ödemeyeceğimiz için çok sinirlendi. 'Uluslararası tahkim yoluyla söke söke alırlar' dedi

Kanal İstanbul için avuç oluşturan, finans kuruluşlarını, müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bu parayı bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz. Bizden kapik işlemez."

Meral Akşener Kanal İstanbul'a destek verenlere seslendi: Bizden kapik işlemez ViDEO

