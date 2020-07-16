Dolar
6.8579
0.0393%
Euro
7.8192
-0.0907%
Altın
1807.3
-0.1778%
Borsa
117741.1
0%
G. Altın
398.702
-0.0769%
Bitcoin
63117.25
-0.4445%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Meral Akşener karantinada

    Meral Akşener karantinada

    Korumasının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine panik yapan Meral Akşener kendini karantinaya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 09:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Meral Akşener karantinada

    İyi Parti'de koronavirüs paniği var.

    Genel Başkan Meral Akşener'in yakın korumasının koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Test sonucunun öğrenilmesiyle hemen Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.

    PROGRAMLAR İPTAL

    Sonuç negatif çıksa da Meral Akşener programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.

    KORONA HEP YAKIN ÇEVRESİNDE

    Bilindiği üzere daha önce Meral Akşener'in evdeki yardımcısı da koronavirüse yakalanmıştı. O günlerde de büyük panik yaşayan Meral Akşener, defalarca koronavirüs testinden geçmişti.

    Görüş Bildir