Meral Akşener karantinada

Korumasının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine panik yapan Meral Akşener kendini karantinaya aldı.

İyi Parti'de koronavirüs paniği var.

Genel Başkan Meral Akşener'in yakın korumasının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Test sonucunun öğrenilmesiyle hemen Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.

PROGRAMLAR İPTAL

Sonuç negatif çıksa da Meral Akşener programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.

KORONA HEP YAKIN ÇEVRESİNDE

Bilindiği üzere daha önce Meral Akşener'in evdeki yardımcısı da koronavirüse yakalanmıştı. O günlerde de büyük panik yaşayan Meral Akşener, defalarca koronavirüs testinden geçmişti.