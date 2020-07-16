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Meral Akşener karantinada
Korumasının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine panik yapan Meral Akşener kendini karantinaya aldı.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 09:10
İyi Parti'de koronavirüs paniği var.
Genel Başkan Meral Akşener'in yakın korumasının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Test sonucunun öğrenilmesiyle hemen Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.
PROGRAMLAR İPTAL
Sonuç negatif çıksa da Meral Akşener programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.
KORONA HEP YAKIN ÇEVRESİNDE
Bilindiği üzere daha önce Meral Akşener'in evdeki yardımcısı da koronavirüse yakalanmıştı. O günlerde de büyük panik yaşayan Meral Akşener, defalarca koronavirüs testinden geçmişti.