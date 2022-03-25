Gittiği esnaf ziyaretinde eline satır alarak pastırma kesen Meral Akşener, pastırmayı kalın dilimleyince 'Aferin bana' dedi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, seçime doğru şehir ziyaretlerini de artırdı.

Bu kez Kayseri'ye giden Meral Akşener, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Akşener, bir pastırmacıya girerek burada esnafın davetiyle pastırma kesti.

Kayseri'nin tescilli ürünü olduğunu söyleyerek pastırmayı ince ince kesen esnaf, satırı Akşener'e verdi.

"AFERİN BANA"

Eline aldığı satırla kalın dilimler doğrayan Akşener, esnafın şaşkın bakışları arasında "Aferin bana. Biraz kalın kestim, yok çok kalın kestim" dedi.

Meral Akşener, Kayseri'de pastırma doğradı ViDEO

"KATAMONU MU KAYSERİ Mİ"

Akşener, halk arasından gelen gelen, "Kastamonu pastırması, Kayseri pastırması tartışmalarına bir noktayı Kayseri'den koyun isterseniz." sesine ise "Uyanık seni" şeklinde yanıt verdi.