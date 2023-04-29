Meral Akşener katılımın az olduğu mitinglerinden sonra Urfalılarla sokakta bir araya geldi Seçim çalışmaları kapsamında il il gezerek mitingler düzenleyen 6'lı masanın ortağı İyi Parti'li Meral Akşener, Konya, Kayseri ve Erzurum mitinginden sonra Urfa ziyaretini meydan yerine sokakta yaptı.

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Seçime yönelik mitingler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaktaki partiler yurdun dört bir yanında halk buluşmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte Millet İttifakı cephesinde vaatlerden daha çok mitinglere olan katılım dikkat çekiyor.

Mitingler ilgi görmüyor

İyi Parti Lideri Meral Akşener'in mitingleri ise en çok konuşulanlar arasında.

Öyle ki Akşener, coşkuyla duyurduğu programlarında umduğunu bulamıyor.

Küçük meydanların tercih edilmesine rağmen katılımın az olması sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Konya, Kayseri, Erzurum...

Akşener, Konya ve Kayseri'de düzenledikleri mitinglerde bekledikleri ilgiyi görememiş, ardından Denizli mitingini ertelemişti.

Sonrasında rota Erzurum'a çevrildi ve burada da aynı manzara ortaya çıktı.

Bunun üzerine Meral Akşener, çareyi şehrin meydanlarındansa sokaklarda miting düzenlemekte buldu.

Meydan yerine sokakta buluştu

Bugün özel bir jetle Şanlıurfa'ya giden Akşener, burada vatandaşlarla sokakta bir araya geldi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kimi vatandaşlar, mitingin kalabalık görünmesi için bu yönteme başvurduğunu belirtti.

İşte o kare...