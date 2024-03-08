31 Mart'a çok az bir süre kaldı.
Hal böyle olunca siyasetçiler de vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde bulundu.
'İttifak sisteminin seçmene bir faydası yok'
Caddedeki esnafı ziyaret ederek partisi için oy isteyen Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirtti.
"Evime döneceğim, siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım"
Meral Akşener, sandıktan bekledikleri sonucun çıkmaması durumunda siyaseti bırakacağını vurguladı.
"Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım." diyen Akşener, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım."
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