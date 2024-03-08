Meral Akşener: Kaybedersem evime döneceğim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimde istenilen sonucu alamadıkları takdirde evine döneceğini, siyasetle meşgul olmayacağını söyledi. Akşener, "Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı?" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

31 Mart'a çok az bir süre kaldı.

Hal böyle olunca siyasetçiler de vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde bulundu.

'İttifak sisteminin seçmene bir faydası yok'

Caddedeki esnafı ziyaret ederek partisi için oy isteyen Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirtti.

"Evime döneceğim, siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım"

Meral Akşener, sandıktan bekledikleri sonucun çıkmaması durumunda siyaseti bırakacağını vurguladı.

"Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım." diyen Akşener, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: