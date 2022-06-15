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    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. 1 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Akşener’in bugün 2 ziyareti daha var…
    • 15.06.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 16:50
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    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

    DHA’nın haberine göre basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

    3 Temmuz’da yemek var

    Görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu, 3 Temmuz'da İyi Parti'de yapılacak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışma yemeğine davet etti.

    Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Akşener'i aracına kadar uğurladı.

    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ViDEO

    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü #1

    Davutoğlu ve Babacan’ı da ziyaret edecek

    Öte yandan Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da bugün ziyaret edecek.

    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü #2

    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü #3

    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü #4


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