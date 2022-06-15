Haberler

Gündem Haberleri

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. 1 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Akşener’in bugün 2 ziyareti daha var…