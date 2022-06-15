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Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. 1 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Akşener’in bugün 2 ziyareti daha var…
- 15.06.2022 - 16:10
- Güncelleme : 15.06.2022 - 16:50
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.
DHA’nın haberine göre basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
3 Temmuz’da yemek var
Görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu, 3 Temmuz'da İyi Parti'de yapılacak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışma yemeğine davet etti.
Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Akşener'i aracına kadar uğurladı.
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ViDEO
Davutoğlu ve Babacan’ı da ziyaret edecek
Öte yandan Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da bugün ziyaret edecek.