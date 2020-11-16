İsmail Koncuk'un istifası ve Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili konuşan Meral Akşener, partisinin bu hale gelmesine üzüldüğünü söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İyi Parti Genel Merkezi'ndeki ikili görüşmenin ardından iki lider gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

İlk soru, İyi Parti'de yaşanan kriz oldu.

"HER BİRİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Milletvekili sayısının 36'ya düştüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Akşener, "Bütün bunların her birine çok üzülüyorum.

Milletvekili arkadaşımızı kenara bırakın, normal bir üyemizin dahi istifa etmesi son derece bizleri üzen bir durumdur.

İstifa eden hiçbir arkadaşımızın, ilk olmadı bu biliyorsunuz. Hiçbirini incitecek herhangi bir söz sarf etmedim.

Sayın Özdağ konusu ise, keşke böyle olmasaydı.

Herkes için hayırlı olsun ama üzüldüğümü ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Keşke böyle olmasaydı, üzgünüm VİDEO

