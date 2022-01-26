Meral Akşener Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı.

Akşener, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

"BİR HAFTA BOYUNCA KARANTİNADA OLACAĞIZ"

Testinin pozitif çıktığını belirten eden Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.