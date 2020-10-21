Meral Akşener: Mahkemenin kararı akla karayı birbirinden ayıracak

İyi Parti Lideri Akşener, Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu'ya yönelik sözlerine ilişkin, "Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak" dedi.

İyi Parti'de geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlamıştı.

Buğra Kavuncu da bu suçlamanın üstüne Ümit Özdağ hakkında bugün suç duyurusunda bulundu.

İyi Parti'de yaşanan tüm bu gelişmelerin üzerine Meral Akşener, bugün Yozgat ve Kayseri'deydi.

MERAL AKŞENER, PARTİSİNDEKİ KRİZE İLİŞKİN KONUŞTU

Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesinin söz konusu olup olmadığını ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla ilgili sözlerinin sorulması üzerine Akşener, şöyle devam etti:

"MEVLAM NEYLERSE GÜZEL EYLER"

"Şimdi bu konuyu ne burada ne İncesu'da çok enteresan ne de Yenifakılı'da bana soran olmadı. Tabii medyanın ilgisini çekiyor fakat vatandaşın derdi başka. Bizim netice itibarıyla keşke medya ya da sosyal medya üzerinden dertlerimizi paylaşmak yerine, derdimizi anlatmak yerine telefon açıp ya da gelip yan yana kim kimden dertliyse yüz yüze konuşmanın daha faydalı olacağını siyasi hayatım boyunca düşünmüşümdür. O yapılamadı, kamuoyuna mal oldu ama vatandaşın derdiyle hiç yan yana gelmiyor. Beni takip ettiniz, yani gazeteci haklı soruyu sormaya ama vatandaş böyle bir soru sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili duyduğu endişesini ağlayarak söylüyor. Süt hayvanı besiciliği yapan süt üreticisi gözleri dolu dolu 'Şunu Meclis'te dile getirin' diyor. Dolayısıyla şimdi bu soruyu cevaplamayı bu insanlara karşı ayıp hissediyorum. Onun için görelim Mevlam neyler. neylerse güzel eyler."

Meral Akşener: Mevlam neyler, neylerse güzel eyler- İZLE



"MAHKEMENİN KARARI AKLA KARAYI BİRBİRİNDEN AYIRACAK"

Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatması üzerine, "Yani Buğra Bey kendisiyle ilgili iddia sahiplerinin hukuk yoluyla iddialarını ispatlamaları için bir fırsat tanıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi iddia sahipleri gidecek, mahkemede ellerinde varsa bilgi, belge neyse onları bildirecekler. Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak." dedi.

"NO COMMENT"

Akşener, bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir tasarrufunun olup olmayacağı sorusunu İngilizce olarak "No comment (Yorum yok)" şeklinde espriyle yanıtladı.