Meral Akşener, Malatya'ya özel jetle gitti

İyi Parti Lideri Meral Akşener, Malatya gezisine ünlü isimlerin ve iş adamlarının tercih ettiği 'Hawker 800XP Performance' tipi özel jetle gitti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım temaslarda bulunmak üzere bugün Malatya'ya geçti.

İyi Parti'li yöneticilerin de eşlik ettiği ziyarette Akşener, ulaşım için özel jet tercih etti.

AKŞENER'İN 'ÖZEL JETLE' MALATYA ZİYARETİ

Ünlü isimlerin ve iş adamlarının tercih ettiği 'Hawker 800XP Performance' tipi uçak, partililer tarafından apronda karşılandı.

İstanbul'dan özel jetle saat 10.10'da özel jetle ayrılan Akşener, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.

Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı.

MAKAM ARACI HAZIRLANDI, KONVOY DİKKAT ÇEKTİ

Havalimanı'nda partililerle buluşan Akşener, buradan şehir merkezine makam aracıyla devam etti.

Araçların oluşturduğu konvoy dikkatlerden kaçmadı.

Meral Akşener Malatya'da

NE OLMUŞTU?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamarda iktidara gelmeleri halinde uçak filosunu kullanmayacaklarını belirterek satışa çıkaracaklarını ilan etmişti.

Akşener, Beştepe Külliyesi'nin üniversite kampüsü olarak tahsis edileceğini de söylemişti.

KILIÇDAROĞLU DA ÖZEL JET KULLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Samsun'a gitti.

Şehir gezisi devam eden CHP lideri, Samsun'a özel jetle gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'özel jetli' Samsun ziyareti