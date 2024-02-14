Meral Akşener, Meclis kürsüsünde hıçkırarak ağladı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısının sonunda şehitler için yazılmış şarkıyı partililere dinletti. Akşener, o anlarda gözyaşlarına hakim olamayarak hıçkıra hıçkıra ağladı.

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ensonhaber.com

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını duyurdu.

CHP’den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İyi Parti'ye geçti.

İyi Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Elçin'e, rozetini Akşener taktı.

Partililere şehitler için yazılan şarkıyı açtı

İyi Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise, Nusret Cömert oldu.

Aday tanıtımının ardından gündeme ilişkin mesajlar veren Akşener, Antalya'daki sel ve Erzincan'daki heyelan felaketiyle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşener, grup toplantısının sonunda ise duygusal anlar yaşadı.

İyi Parti Lideri, sözleri Karacaoğlan'a ait olan "Var Git Ölüm" adlı şiiri, besteci Aytekin Ataş'ın sesinden partililere dinletti.

Gözyaşlarına hakim olamadı: Hıçkırarak ağladı

Akşener, telefonundan açtığı şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Grup toplantısında hüngür hüngür ağlayan Akşener, "Neden hep fakirler kaçamıyor. Neden haksızlık fakirlere oluyor. Yemin olsun bunları değiştireceğiz." diyerek isyan etti.