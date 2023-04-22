Meral Akşener'den Ali Babacan'ı kızdıracak açıklama: Ekonominin başına Bilge Yılmaz geçecek Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına kimin geçeceği belirsizliği sürerken Meral Akşener'in "İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor" ifadesi dikkat çekti.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Muhalefette kavgalı adaylık sürecinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ilan edildi.

İyi Parti'deki büyük Kılıçdaroğlu rahatsızlığına, HDP-CHP ilişkisi de eklendi.

Tüm bu tartışmalar arasında devam eden süreçte bakanlık pazarlıkları da sürüyor.

Ekonominin başına kimin geçeceğine dair belirsizlik sürüyor

Bunların başında ise ekonominin başına kimin geçeceği sorusu var.

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonominin patronu olacağı öne sürülüyordu.

Bugün Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İyi Parti'nin düzenlediği bayram kahvaltısı programına katılan Meral Akşener'den konuya ilişkin dikkat çeken bir ifade geldi.

"Ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor"

Akşener, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda ekonominin başına Bilge Yılmaz'ın geçeceğini öne sürdü.

Akşener o anlarda, "İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor." ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Akşener, ifadelerini şöyle sürdürdü: