İyi Parti Lideri Akşener, iktidara gelmeleri halinde okullarda Nutuk'un yanında Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabını müfredata sokacağının vaadinde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı.

Parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçen Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, 2023 seçimlerine ilişkin de seçim vaadini duyurdu.

Grup toplantısında yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Medeni Bilgiler kitabını getiren İyi Parti Lideri Akşener, "Eğer iktidar olarak bu kitabı okullarda okutacağız" diyerek şu ifadeleri kullandı;

Meral Akşener: Okullarda Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabını okutacağız VİDEO

"Nutuk'un yanında hediyemiz budur"

"Bakın bu kitabın adı Medeni Bilgiler. Kim yazmış biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Bu kitabı alacaksınız genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. Bundan sonra hediyemiz Nutuk'un yanında budur.

"İnşallah iktidar olduğumuzda..."

Medeni Bilgiler Atatürk'ün Türk milletiyle vatandaşlık vizyonunu paylaşmak için manevi kızı Afet İnan'ın adıyla yayınlattığı ama sonradan bizzat kendisinin yazdığı anlaşılan okullarda okutulmasını vasiyet ettiği bir kitaptır.

İnşallah iktidar olduğumuzda okullarda bunu ders olarak okutacağız . Çok önemli bir eserdir."