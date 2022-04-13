Petrol
105.13
0.47%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
588.719
-0.76%
BTXN Coin
30.83
-2.46%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C
    Meral Akşener: Okullarda Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabını okutacağız

    Meral Akşener: Okullarda Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabını okutacağız

    İyi Parti Lideri Akşener, iktidara gelmeleri halinde okullarda Nutuk'un yanında Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabını müfredata sokacağının vaadinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı.

    Parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçen Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, 2023 seçimlerine ilişkin de seçim vaadini duyurdu.

    Grup toplantısında yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Medeni Bilgiler kitabını getiren İyi Parti Lideri Akşener, "Eğer iktidar olarak bu kitabı okullarda okutacağız" diyerek şu ifadeleri kullandı;

    Meral Akşener: Okullarda Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabını okutacağız VİDEO

     

    "Nutuk'un yanında hediyemiz budur"

    "Bakın bu kitabın adı Medeni Bilgiler. Kim yazmış biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Bu kitabı alacaksınız genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. Bundan sonra hediyemiz Nutuk'un yanında budur.

    "İnşallah iktidar olduğumuzda..."

    Medeni Bilgiler Atatürk'ün Türk milletiyle vatandaşlık vizyonunu paylaşmak için manevi kızı Afet İnan'ın adıyla yayınlattığı ama sonradan bizzat kendisinin yazdığı anlaşılan okullarda okutulmasını vasiyet ettiği bir kitaptır.

    İnşallah iktidar olduğumuzda okullarda bunu ders olarak okutacağız . Çok önemli bir eserdir."

    Meral Akşener: Okullarda Atatürk ün Medeni Bilgiler kitabını okutacağız #1


    İlginizi Çekebilir

    Damla Ersubaşı'nın dekolteli pozuna eski eşten tepki
    Magazin

    Damla Ersubaşı'nın dekolteli pozuna eski eşten tepki

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Kars'ta kar yağışı etkili oldu
    Yaşam

    Kars'ta kar yağışı etkili oldu

    Görüş Bildir