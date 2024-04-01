Meral Akşener: Olağanüstü kongreyi toplayacağız Yerel seçimlerde ülke genelinde yüzde 3,77 oy alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden gelen tepkilerin ardından olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı.

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ensonhaber.com

İyi Parti Lideri Meral Akşener, yerel seçimlerde aldığı hezimetin ardından sessizliğe büründü.

Ardından partide tansiyon yükseldi.

Akşener'e yönelik sert eleştirilerle istifa çağrıları yapıldı.

Bunun üzerine Meral Akşener, bugün kameralar karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

Olağanüstü kongre kararı

Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı.

"Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İyi Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız."

Önceki seçimde oyların yarısını kaybetti

Akşener, yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3,77 oy aldı.

İyi Parti, kurulduğu günden bu yana en düşük oy oranını aldı ve 2019’daki oylarının yaklaşık yarısını kaybetmiş oldu.

1 ili kazandı

81 ilden yalnızca 1 il belediyesi alan parti, Nevşehir'i kazandı.