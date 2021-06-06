2023 seçimlerinde önerisinin Millet İttifakı içinde ortak adaydan yana olduğunu vurgulayan Akşener, HDP'ye bu ortaklıkta yer vermedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de Liderler Özel Söyleşisi programına konuk oldu.

Gündeme dair sorulara yanıt veren Akşener, Millet İttifakı'nın adayı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı için gelecek seçimlerde kendisinin ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuşan Akşener, ortak bir aday çıkarılmasının daha doğru olacağını belirtti.

İyi Parti Lideri, ortak adaylıkta bir önceki yerel seçimlerde ittifak yaptığı HDP'ye de yer verilmemesini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"ÖNERİM ORTAK ADAY"

"Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidilecek onu zaman gösterecek. Sayın Kılıçdaroğlu bir model önemli kıymetli bir şey bu. Daha önce siz bana 'Cumhurbaşkanı adayı mısınız?' diye sordunuz. Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum.

"HDP OLMASIN"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır”

Meral Akşener: Ortak aday çıkaralım ama HDP olmasın VİDEO



