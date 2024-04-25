Meral Akşener yönetimindeki İyi Parti, yerel seçimlerde umduğunu bulamadı.
Sandıktan çıkan sonuçların ardından istifa seslerinin yükseltildiği Akşener, yeniden aday olmayacağını söyleyerek partisini olağanüstü kurultaya götürdü.
Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından parti genel merkezinde hareketlilik başladı.
Aday olmayacağını duyurdu: Makam odasını boşalttırdı
İyi Parti Genel Merkezi'ndeki görevliler, Akşener'in makam odasındaki özel eşyalarını toplayıp makam aracına yükledi.
27 Nisan'da gerçekleştirilecek olan kurultayda kimin İyi Parti’nin yeni genel başkanı olacağı merak konusu olurken Meral Akşener, günler sonra bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
"Emekliliğe alışıyor"
Bitter Live isimli YouTube kanalının aktardığına göre, Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ile AVM'de dolaşan Akşener'in mağazalara göz attığı görüldü.
'Emekliliğe alışıyor' yorumlarının yapıldığı Akşener'in o anları böyle görüntülendi.
4 isim yarışacak
Öte yandan İyi Parti'de 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda, 4 isim genel başkanlık için yarışacak.
Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık yarışında yer alacak.
Yapılacak kongre ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.
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