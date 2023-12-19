Meral Akşener: Partimize operasyon var, savaş ilanı kabul ediyorum Yerel seçime müstakil girme kararının ardından istifaların peş peşe geldiği İyi Parti'de Genel Başkan Akşener, partisine savaş açıldığını iddia etti. Akşener, "Ben varım buyursunlar" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi İyi Parti'de sular durulmuyor.

İstifaların peş peşe geldiği partide ittifak sorunu, partiyi dağılma noktasına getirdi.

İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan, "İttifaka katılalım" mesajları attı.

Tekrar seçtirdi

Akşener'in talimatıyla Belediye Meclisi'ndeki görevinden istifa eden Özkan, bir gün sonra kendisini tekrar seçtirdi.

İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı açıkladı

Bu kez ihraç edilmesi için disipline yollanan Özkan, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etti.

Özkan, yaptığı arka kapı diplomasisiyle "İstanbul'da kazanılacak yerde 3 ilçe belediyesi, 25 büyükşehir belediye meclis üyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde birer başkan yardımcılığı verilmesi konusunda temaslarda bulunduğunu" söyledi.

Akşener'in görüşmelerden haberi yok

İstanbul'un ilçe ilçe dağıtıldığı görüşmelerden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Akşener'den ilk açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, İstanbul'da yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı.

"Partimize operasyon var, savaş ilanı kabul ediyorum"

İyi Parti'ye operasyon yapıldığını söyleyen Akşener, "Bunu savaş ilanı kabul ediyorum, ben varım buyursunlar" mesajı verdi.

"Genel başkanın haberi yok, diplomasi faaliyeti yürütüyorlar"

İyi Parti Lideri, tepkisinde şunları söyledi:

Partimize kurumsal bir operasyon yapıldığı ortaya çıktı. Ben bu diplomasiyi yapan arkadaşın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Genel başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi faaliyeti yapıyor parti adına. Bu ne demektir biliyor musunuz, bir partinin içişlerine karışmak demektir. Ben idmanlıyım, daha önce de yaşadım. Bu bir savaş ilanıdır. Ben varım, buyursunlar!

"Bunlar CHP'den aday olacakmış"

Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok

İmamoğlu'na 'eş genel başkan' suçlaması

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada bu pazarlığı eleştirerek Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin eş genel başkanı gibi davranmakla suçladı.

Ekrem İmamoğlu'nun bu eleştiriye cevabı, "Kulağımı kötü sözlere kapattım." oldu.

Özgür Özel sessiz

CHP'nin resmi Genel Başkanı Özgür Özel ise oturtulduğu koltuğunun hakkını verircesine süreci sessizce izliyor.