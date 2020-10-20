Meral Akşener: Partimize saldırı olacağını bekliyorduk

Meral Akşener, son anketlerde oy oranlarının yüzde 15'e yükseldiğini bu yüzden İyi Parti'ye operasyon yapıldığını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"OY ORANI 15 OLUNCA..."

İyi Parti'ye operasyon yapıldığını ifade eden Akşener, "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette.

Çünkü araştırma şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca, kışkışlığını her zaman yapar, onu biliyorduk.." dedi ve güldü.

Meral Akşener: Oyumuz yüzde 15 bize operasyon çekiyorlar VİDEO