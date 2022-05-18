Meral Akşener, Atatürk Havalimanı'yla ilgili tartışmalara değindi. Akşener, "Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Atatürk Havalimanı'yla ilgili tartışmalara değinen Akşener, "Bizler bırakın anmayı Atatürk'ün isminden bile rahatsız olanlara inat onu anmaya devam edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Bayramı haftasında terörist rahatsız diye Atatürk resmini ve Türk bayrağını kaldırtanlara inat onun mirasını yaşamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

"Ülkemizde kasvetli bir bulut geziyor"

Meral Akşener'in diğer açıklamaları şu şekilde:

"Bizler 19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat onun Türkiye için ortaya koyduğu o büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Uzun zamandır ülkemiz üzerinde ağır ve kasvetli bir bulut geziyor. Ekonomiden eğitime her alanda sayısız dertle boğuşuyoruz. İktidarın kendi beceriksizliğini gizlemek için kutuplaştırmaya, baskıya dayalı bir siyasi iklimle mücadele ediyoruz. 'Yiyecek ekmeğim yok diyeni nankör, 'Tarlamı ekemiyorum' diyeni terörist, 'Geçinemiyorum' diyeni şükürsüz ilan edildiği yaftacı anlayışla karşı karşıya kalıyoruz. Memleketin çilesi bitmesin diye milletinden kopmuş bir iktidarla karşı karşıyayız.

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Atatürk Havaalanı'yla ilgili konuştu VİDEO







"Bu çocuklar sadece hak ettiklerini istiyorlar"

Sayın Erdoğan, bu çocuklar sadece hakettiklerini istiyorlar, gösterdikleri çabanın karşılığını istiyorlar, bu çocuklar razı olmayı, ikna olmayı değil sadece mutlu olmak istiyorlar. Yokluğa muhtaç olmayı değil, çalışmayı üretmeyi istiyorlar. Her sesini çıkardıklarında kafasına vurulmayı değil, dinlenmek istiyorlar. Ama sen o koca kibrinle bu istekleri artık anlayamazsın. Bu istekleri, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlar. Çünkü, gece aç uyumanın, yokluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu, Saray sefasına kapılan Sayın Erdoğan bilmez. Bir yüzükle yola çıkan, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan bilir. Çünkü, bir tweet yüzünden tutuklanan gençlerimizin hislerini, yargıya emirler yağdıran, Sayın Erdoğan anlamaz. Bir şiir okudu diye tutuklanan, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlar. Ama Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan artık yok. Kendisi bu diyardan gideli çok oldu. Bugün artık karşımızda, Beştepeli 'Bay Kriz' var.

"Elinden geleni arkana koyma"

Sayın Erdoğan sen onlara zulmettikçe karşısında bizi bulacaksın. Senin elinde milletine karşı kullanabileceğin her türlü imkan olabilir, varsın olsun. Bizim kalbi milleti için atan koca yürekli insanlarımız var. Senin elinde vesayetini eline aldığın devlet imkanları olabilir. Bizim de vesayetin karşısında dimdik duracak çelikten irademiz var. Senin elinde besleme medyan, trollerin, yandaşların olabilir varsın olsun bizim arkamızda bu büyük milletin hayır duası var. Hodri meydan. Elinden geleni arkana koyma. Zalimin zulmü varsa Türk gencinin arkasında İyi Parti var.

İlk seçimde çekip gidecek bu yoz iktidarın arkasında bu büyük millet hak ettiği huzuru ve refahı ivedilikle bulacak. Birlikte çalışacak, birlikte üreteceğiz. Bu enkazı hep birlikte kaldıracağız.

"1919 ruhunu hatırlayacaksın"

Kendilerini Atatürk'le yarıştırmanın peşine düştüler. Sattıkları fabrikanın, yıktıkları pistin bu milletin varlıkları olduğunu bir türlü kavrayamadılar. Türkiye Cumhuriyeti'ni fethedilmesi gereken bir yer olarak gördükçe, bu ülkenin kendi ülkeleri olduğunu unuttular. Milletini yok saymak isteyenlere, 'Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet' diye haykıran atalarını hatırlayacaksın. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolanı hatırlayacaksın. Seni 'geleceğimiz' diyerek meçhule mahkum etmeye çalışanlara inat 1919 ruhunu hatırlayacaksın. Çünkü 1919 ruhu umudun, azmin, inancın ruhudur. Bağımsızlığın, hürriyetin ruhudur.

19 Mayıs 1919'un üzerinden geçen, 1 asrın ardından, işgalcilerin adı değişmiş, işgal planı değişmemiştir. Yunan gitmiş, yerine, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyenler gelmiştir. İngiliz iş birlikçileri gitmiş, yerine, yerli ve yabancı yandaşlar gelmiştir. Duyun-u Umumiye gitmiş, ama milletin hazinesine uzanan kirli eller, gitmemiştir. Damat Feritler gitmiş, ama damatların sebep olduğu yıkım, değişmemiştir."