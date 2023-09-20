Meral Akşener, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını duyurdu Meral Akşener, İzmir'de yaptığı açıklamada Ümit Özlale'nin partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Genel seçimleri kaybeden muhalefet birbirine girdi.

İttifakın bitmesiyle birlikte karşılıklı suçlamalar gelmeye başladı.

CHP, İyi Parti'yi yeterince çalışmamak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını karalamaya çalışmakla suçladı.

İyi Parti ise aday belirleme sürecinde kendilerine dayatma yapıldığını ve seçimi kaybettirenin Kılıçdaroğlu olduğunu vurguluyor.

Akşener İzmir'de: Beklenen açıklamayı yaptı

Hal böyle olunca geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu.

İlk olarak İzmir'i işaret eden Akşener'in bu sözleri, 'Pazarlıkta el yükseltme' olarak yorumlandı.

Yaşananların ardından İyi Partili Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına hazırladığı bilinen Akşener, bugün İzmir'e gitti.

"Ümit Özlale kardeşimin inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum"

Akşener, Ümit Özlale'nin partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

Akşener, "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum." dedi.

Öte yandan Akşener, İstanbul ve Ankara için de çalışmalar yaptıklarını, "Muhalefetin iki büyükşehiri kaybetmesine neden oldukları" yönünde gelebilecek eleştirileri de göğüslemeye hazır olduklarını kaydetmişti.