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    Meral Akşener, protesto üzerine İkizdere'den ayrıldı

    Meral Akşener, protesto üzerine İkizdere'den ayrıldı

    Netanyahu benzetmesiyle tepkilerin odağına oturan Akşener, İkizdere programını yarıda kesmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 14:55
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taş ocağı gerekçesiyle Rize'nin İkizdere ilçesindeki eyleme destek vermek üzere bölgeye gitti.

    Ancak, Akşener'in İkizdere ziyareti Rize halkından büyük tepki gördü.

    NETANYAHU BENZETMESİ TEPKİYLE KARŞILANDI

    Partisinin son grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadelere imza atmış, "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." demişti.

    Rize'de Meral Akşener'e tepki: Cumhurbaşkanımıza katil diyeni istemiyoruz - Video için tıklayın

    İKİZDERE PROGRAMINI YARIDA KESTİ

    Meral Akşener, aracından inerek halkın arasında yürüdüğü sırada protesto edildi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

    "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımıza katil diyeni istemiyoruz." diyerek, İyi Parti Genel Başkanı'na olan tepkilerini dile getirdi.

    Tepkiler üzerine Akşener, programını yarıda keserek İkizdere'den ayrılmak zorunda kaldı.

    Meral Akşener, protesto üzerine İkizdere den ayrıldı #1

    TEPKİ TABELADA DA DİLE GETİRİLDİ

    Öte yandan, Meral Akşener'in skandal benzetmesinin ardından Rize'de bir tabelaya "İsrail uşağı Meral" yazıldığı, sosyal medyada paylaşılan ve Akşener ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yüzlerinin birleştirildiği fotoğrafın yapıştırıldığı görüldü.

    Meral Akşener, protesto üzerine İkizdere den ayrıldı #2

    Meral Akşener, protesto üzerine İkizdere den ayrıldı #3

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