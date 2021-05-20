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    Meral Akşener, Rize Çayeli'nde protesto edildi

    Meral Akşener, Rize Çayeli'nde protesto edildi

    Çayeli'nde esnafı ziyaret etmek isteyen Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan sloganlarını duyunca ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 17:42
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    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulunmak için Rize'nin Çayeli ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi'ne gitti.

    Rizeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten Akşener'i protesto etti.

    ERDOĞAN SLOGANLARI

    Bazı vatandaşlar da "terörist Akşener" şeklinde slogan attı. Bu sırada, İyi Partililer ile protestocu grup arasında arbede yaşandı.

    Meral Akşener'in bulunduğu caddede oturan Rizeliler balkonlara çıktı. Cadde, Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla inledi.

    Güvenlik güçleri, Akşener ve parti yöneticilerinin içinde bulunduğu aracın çevresinde önlem aldı.

    Meral Akşener, Rize Çayeli'nde protesto edildi VİDEO

    İLÇEYİ TERK ETTİ

    Kalabalık arasında bulunan bazı kişilerin araçlara su şişesi, domates ve ayakkabı attıkları gözlendi.

    Akşener, tepkilerin yeniden artması üzerine aracıyla polis eşliğinde ilçeden ayrıldı.

    İKİZDERE'DE DE İSTENMEDİ

    Meral Akşener, Çayeli ziyaretinden önce İkizdere'ye gitmiş, burada da tepkilerle karşılaşınca ilçeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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