İyi Parti Lideri Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi için 'ahlaksız' kelimesini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada konuşan Akşener, değerlendirmesi merakla beklenen Bingöl skandalına da değindi.

Akşener'i Bingöl'de eleştiren şehit ağabeyine, milletvekili Lütfü Türkkan "Senin bacını si..." diyerek küfretmişti. Türkkan'ın bu çirkin sözleri, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

"HİSLERİNE YENİK DÜŞTÜ"

Akşener, Türkkan'ın küfrünü "hislerine yenik düştü" olarak değerlendirirken, şehit ağabeyi için "ahlaksız" kelimesini kullandı.

"AHLAKSIZ BİR ADAM"

Akşener, "Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz." dedi.

"YAVŞAK YAVŞAK YAZANLARA PROVOKASYON YAPTIRIN"

Akşener, yaşanan bu olayın AK Parti'nin düzenlediği bir provokasyon olduğunu, nedeninin ise il il gezerek vatandaşların dertlerini dinlemesi olduğunu söyledi.

Akşener, "Her dükkan önünde yavşak yavşak konuşanlara, yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye milletimizi dinlemeye devam edeceğiz." diye konuştu

Meral Akşener, şehit ağabeyine ahlaksız dedi VİDEO