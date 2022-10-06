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    Meral Akşener, Sözcü gazetesini ziyaret etti

    Meral Akşener, Sözcü gazetesini ziyaret etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesine bir ziyaret gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 16:30
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    2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala esnaf ziyaretlerine devam eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medyayla da bir araya geliyor.

    Bu kapsamda Meral Akşener'in son durağı Sözcü gazetesi oldu.

    Gazete çalışanları tarafından ağırlanan Akşener, ziyarete ilişkin fotoğraf çektirdi.

    Sözcü'ye gitti

    Akşener'in ziyaretini gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

    Dündar yaptığı paylaşıma, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn.Meral Akşener, bugün gazetem SÖZCÜ'yü ziyaret etti. Çıkışta yolunu kesen gençlerle sohbet etti. O gittikten sonra izlenimlerini sorduğum gençler; "Sıcak, samimi, açık sözlü, bilgili..Dobra dobra konuşması güven veriyor" dediler." notunu düştü.

    Ziyarete ilişkin kareler ise şöyle...

    Meral Akşener, Sözcü gazetesini ziyaret etti ViDEO

    Meral Akşener, Sözcü gazetesini ziyaret etti #1

    Meral Akşener, Sözcü gazetesini ziyaret etti #2

    Meral Akşener, Sözcü gazetesini ziyaret etti #3


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