Meral Akşener: Tasvip etmemiz mümkün değil

Meral Akşener: Tasvip etmemiz mümkün değil

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesini tasvip etmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek vekillerine "soğukkanlılığınızı koruyun" uyarısı yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Akşener, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek için toplanan İyi Parti Meclis Grubu'nda konuştu.

"TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta'nın gurup başkanvekilliğine seçildiği toplantıda Akşener, yaşanan olayı tasvip etmediklerini söyledi.



Akşener, "Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKKAN'IN ÇİRKİN KÜFRÜ

İyi Partili Türkkan, Akşener'in esnaf ziyareti sırasında tepki gösteren bir şehit ağabeyine "Senin bacını si..." diyerek küfür etmişti. Türkkan'ın bu çirkin söleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO

