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    Meral Akşener TOGG'un açılış törenine katılmayacak

    Meral Akşener TOGG'un açılış törenine katılmayacak

    29 Ekim'deki TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, planlanmış programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:21
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    Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecan dolu bekleyiş içerisinde.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den yanıt geldi.

    Kılıçdaroğlu katılmayacak

    İlk olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na TOGG'un fabrika açılışı için davet geldiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını açıkladı.

    Halk TV'de canlı yayına katılan Meral Akşener'e 29 Ekim'de gerçekleştirilecek Gemlik Kampüsü açılış törenine katılıp katılmayacağı soruldu.

    Akşener de katılmayacağını açıkladı

    Meral Akşener, TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayarak programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını duyurdu.

    Koray Aydın temsil edecek

    Akşener, "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz. Siyasi İşler Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın gidecek." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılış törenine katılmayacak MANŞET

    Meral Akşener TOGG un açılış törenine katılmayacak #1


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