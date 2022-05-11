İyi Parti Lideri Akşener, Türkiye'deki mevcut Suriyelilerin aynı hızla doğurması sonucu 31 yıl sonra ülkedeki tahmini Suriyeli sayısını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçen Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, hükümetin göçmen politikasındaki tavrına da sert eleştirilerde bulundu.

Türkiye'de bulunan Suriyeli nüfusun doğumlarla da arttığına dikkat çeken İyi Parti Lideri, Suriyelilerin dönmemesi sonucunda, Türkiye'deki nüfuslarının 31 yıl sonra 35 milyona ulaşacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

Meral Akşener: Türkiye'de doğumlarla 2053 yılında 35 milyon Suriyeli olacak VİDEO

"Türkiye kötü bir yere gidiyor"

AK Parti'nin berbat göç politikalarının ortaya çıkardığı dış politika sorunlarının çözümü için İYİ Parti olarak 2019 yılı Haziran ayında Antalya'da İYİ Parti Genel Başkanı olarak sayın Erdoğan'a seslenmiştim. 'Bu göç meselesi Türkiye'yi kötü bir yere doğru götürüyor.

"Beni Esad ile görüştürün dedim"

Beni devlet adına görevlendir, yetkilendir. Beşar Esad ile görüşeyim' demiştim. Yine 2019 yılı Aralık ayında o zaman İstanbul milletvekilimiz olan Ümit Özdağ’ın önerisi, Aytun Çıray’ın başkanlığında Ankara’da bir çalıştay düzenledi. O çalıştayın sonunda ortaya çıkan yol haritasını milletimizle paylaştım.

"2053'te 35 milyon Suriyeli"

O zamandan beri de iktidara geldiğimizde farklı sığınmacı tiplerine yönelik uygulayacağımız politikaları tanımlamaya devam ettik. Çok enteresan bir sonuç paylaşayım size güncel haliyle. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalması halinde bu doğum hızında 2053 yılında Türkiye’nin nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. 2053 sayı 35 milyon....