İlk oy kullanan parti liderleri Meral Akşener ve Pervin Buldan oldu 6'lı masanın ortağı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sandık başındaki görevini tamamladı.

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Parti liderleri aylarca meydanlarda seçim çalışmalarını yürüttü.

Adaylar ve ittifaktaki partiler, milyonlarca seçmen gibi heyecanla sandık başına gitti.

Erken saatlerde başlayan kuyruklara girerek erken saatlerde oy kullanmayı tercih eden isimlerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

İki lider sandık başında

Bir diğer isim ise HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan. Buldan Van Cumhuriyet Lisesi'nde oyunu kullandı.

Akşener ise Üsküdar'daki İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda sandığa gitti.

Akşener ve Buldan, liderler arasında ilk oylarını veren iki isim oldu.

"Seçmen veli nimettir"

Ardından okulun bahçesinde açıklamalarda bulunan Akşener, şöyle konuştu:

Milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dostluk içinde çalıştık. Ben 45 yerde miting yapmışım. 54 nokta da program yapmışım. Sadece ben… 66 noktada İmamoğlu, Yavaş aynı şekilde, Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Hepimiz çok çalıştık, dertlerimizi anlatmaya çalıştık. Millet İttifakı bileşenleri olarak bizim yaptığımız şey kutuplaştırmadan, seçmenin derdini dinleyip çözüm üretmek. Seçmen veli nimettir. Bu tutumu öne çıkarmaya çalıştım yıllarca. Çok iftiralar, hakaretler yaşadık ama hiçbirinin şu an önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına hepimizin saygı göstermesi kısmına geçiriyoruz artık. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak.

Ardından seçimi de Ankara'da takip edeceğini belirtti.