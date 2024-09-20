Meral Akşener uzun zaman sonra yeniden görüntülendi İyi Parti'den ayrıldıktan sonra imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan Meral Akşener'in dip boyasının geldiği de dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi

Genel seçimlerin ardından yerel seçimlerden de hüsranla ayrılan İyi Parti'de değişim yaşanmıştı.

Meral Akşener, seçim sonuçlarının ardından Genel Başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devretti.

Siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha sonra katıldığı cenazelerde görülen Akşener, yeni imajıyla dikkat çekmişti.

Akşener'in saçlarını sarıya boyattığı görülmüştü.

Kamuoyuna yansıyan son görüntüleri dışında sessizliğini koruyan Meral Akşener, son olarak Ankara'da Kuğulu Park'ta görüldü.

AİLESİ VE EKİBİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Akşener, son olarak Ankara Kuğulu Park’ta eşi Tuncer Akşener, Özel Kalemi Esma Bekar, Protokol Koruması Sinan İnce ve İyi Parti GİK Üyesi Fatih Koca ile görüntülendi.

Bir dönem sarıya boyattığı saçlarıyla adından söz ettiren Akşener'in bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı.

Akşener'in fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları, 'Ne olmuş sana?' yorumları yaptı.

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