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    Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu görüştü

    İyi Parti Lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 15:17
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    Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu görüştü

    Yoğun gündeme rağmen, aynı ittifakta bulunan partilerin liderleri görüşmelerini sürdürüyor.

    Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

    Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü

    İyi Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

    Görüşmede Davutoğlu, Akşener'i, 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.

    Ülke ve dünya gündemi ele alındı

    Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündemi de değerlendirildi.

    Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu görüştü #1

    Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu görüştü #2


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