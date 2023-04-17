Meral Akşener ve Ece Üner reklam dönüşü sohbette yakalandı Ece Üner'in konuğu olan İyi Parti genel Başkanı Meral Akşener, reklama gidilen programda yayına girilirken Ece Üner'e gözlerinin rengini sorarken kameralar kayda girdi.

ensonhaber.com

Türkiye'de gündem seçim.

Gün içinde kampanyalarını yürüten siyasiler akşam saatlerinde de TV programlarında merak edilen sorulara yanıt veriyor.

Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tv100'de Ece Üner'in konuğu oldu.

Birçok konuya değinilen programda reklam arası verildi.

Reklam dönüşünde ise ekranlara ilginç görüntüler yansıdı.

Arada sohbete dalan ikili reklamın bittiğini fark etmedi.

Yayına girilirken Akşener'in Üner'e gözlerinin renginin gerçek olup olmadığını sorduğu anlar kameralara yansıdı.

Akşener, "Gözler kendinin mi? Aynısı babamda vardı" derken Üner yayına girdiklerini fark etti ve durumu toparladı.