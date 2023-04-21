Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu türbeye ayakkabıyla girdiler İyi Parti Lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi tepki çekti. Vatandaşların uyarısının ardından Akşener ayakkabılarını çıkarttı.

İHA

Türkiye seçimlere hazırlanırken Millet İttifakı'nda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıları ile basması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Kılıçdaroğlu’na toplumun önemli kesimlerinden büyük tepkiler verildi.

Kısa sürede tepkilere neden olan pozun ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan durumun kalabalık nedeniyle meydana geldiğini söylemişti.

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Bu kez de Meral Akşener ayakkabıyla mücadele verdi

Bu kez de Millet İttifakı ortağı İyi Parti Lideri Meral Akşener'den benzer tepki çeken bir hareket geldi.

Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak bilinen Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretçiler uyardı

İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar.

Ayakkabısını çıkarıp korumasına verdi

Uyarıları dikkate alan Akşener, ayakkabılarını çıkararak korumalarına verdi.

Çekilen görüntülerde türbe görevlileri ve diğer ziyaretçilerin ayakkabı ile içeriye girenleri uyardığı gözlendi.

Türbeyi miting alanına çevirdiler

Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti.

Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti.

Görevliler kirlenen halıları temizledi

Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.