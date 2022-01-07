Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ortak mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldıkları törende “13. Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın adayı olacak” mesajını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) “30 Kreş Toplu Temel Atma Töreni”; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Yuvamız İstanbul” kreşlerinden birinin inşa edileceği Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde; Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI'NDAN SEÇİLDİKTEN SONRA...”

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı seçtikten ve koltuğa oturduktan sonra 6 ay içinde bütün çarklar dönecek. Bu ülkeye huzur, barış gelecek. 'Bir kabustan uyandık' diyeceğiz. Ne kadar çok kreşimiz olursa fırsat eşitliğini o kadar iyi yakalayabiliriz. Bu avantajı sağlayan bütün belediye başkanlarıma teşekkür ederim.” diye konuştu.

“MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAK”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu çalışmalar bize yönelik önyargıları kıracaktır. Bu çalışmaların neticesinde ben kalpten inanıyorum, 13. Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın adayı olacak.” dedi.

“30 YENİ KREŞİMİZİN DAHA TEMELİNİ ATIYORUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise temeli atılacak kreşler hakkında bilgi vererek, "Kreşimizde şu an 2 bin 884 çocuğumuz var. Onların size vereceği morali tahmin edemezsiniz. Biz 150 kreşi yapmayı hedefliyoruz. Belki de ülkemizin en sağlam, en sağlıklı temellerinin atılacağı yer kreşlerimiz olacaktır. Bugün burada 30 yeni kreşimizin daha temelini atıyoruz. Bunların 23'ü temel atma törenidir, 7'si ise İstanbul'un ihtiyaçlarına göre tekrar revize edilecektir.” diye konuştu.