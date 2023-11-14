Meral Akşener ve Özgür Özel bir araya geliyor: İttifak konusu ele alınacak Her fırsatta yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini söyleyen Meral Akşener, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i ağırlayacak. İki parti görüşme sonrası, seçimlerdeki yol haritasını belirleyecek.

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Yerel seçimler için geri sayım başladı.

Cumhur İttifakı'nın ana bileşenleri AK Parti ve MHP'den ittifakın devam edeceği mesajı gelirken muhalefet cephesinde belirsizlik yaşanıyor...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Millet İttifakı'nda İyi Parti, konuyla ilgili kararını açıkladı.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini söyledi.

Akşener 'ittifaksız seçim' mesajları verirken bu süreçte CHP'de yönetim değişikliği yaşandı.

Özel, Akşener'e gidecek

CHP'nin genel başkanlığına seçilen Özgür Özel ise ittifak konusunda istekli.

Özellikle Ankara ve İstanbul'da yapılacak ittifaklarla iki belediyeyi de elinde tutmak isteyen Özel ve ekibi, çalışmalarını bu doğrultuda yürütüyor.

Öte yandan iki partinin görüşmesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, CHP lideri Özel'in İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceğini aktardı.

İttifak konusu ele alınacak

Öztürk görüşmede yerel seçimle ilgili konular ve iki parti arasındaki ittifak durumunun masaya yatırılacağını belirtti.

Sözcü TV yayınında konuşan Öztürk, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek. Bu görüşmeden önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır. İki partinin ittifak konusu ve İyi Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır. Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam göndermesi, İyi Parti lideri Meral Akşener'i kızdırmıştı.

Kulislerde Kılıçdaroğlu döneminin ardından iki partinin tekrar ittifak yapabileceği konuşulurken Akşener grup toplantısında, "Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o yan yana gelmenin bundan sonra çok zor olduğunun bir işaretidir" ifadelerini kullanmıştı.