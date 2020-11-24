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    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, partilerinin grup toplantılarına, üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazan maskelerle katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 15:57
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 16:03
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    Haftalık TBMM grup toplantılarında liderler partililere seslendi.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de partilerinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

    AYNI MASKEYİ TAKTILAR

    Gündeme dair değerlendirmeler yapan Buldan ve Akşener'in salona gelirken taktıkları maskeler ise dikkat çekti.

    Her iki lider de üzerinde "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazılı maskeleri takmayı tercih etti.

    Liderlerin yanında, vekillerin de aynı maskeyi kullandıkları görüldü.

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi #1

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi #2

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi #3

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi #4

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi #5

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi #6

    Meral Akşener ve Pervin Buldan, grup toplantılarına aynı maskeyle geldi #7

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