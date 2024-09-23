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Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi

Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi Geçtiğimiz yıl Ankara'ya taşınan İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Akşener'in bu kez Beylerbeyi değil Acıbadem'de bir sitedeki evinde yaşayacağı ve çalışmalarını oradan sürdüreceği öğrenildi.