Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi

Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra sessizliğe büründü.
Uzun bir süre sessizliğe bürünen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle gündeme gelmişti.
YAKIN EKİBİYLE YEMEK YEDİ
Bu görüşmenin ardından ortalarda görünmeyen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve yakın ekibiyle birlikte Ankara Kuğulu Park'ta görüntülendi.
BAKIMSIZ HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Bir dönem sarıya boyattığı saçlarıyla adından söz ettiren Akşener'in bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı.
EV DEĞİŞTİRİYOR
Bu kez Meral Akşener, yeni bir iddiayla gündeme geldi.
Meral Akşener, geçtiğimiz yıl temmuz ayında İstanbul'dan başkent Ankara'ya taşınmıştı.
Çalışmalarına Ankara'da devam eden Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini de kiraya vermişti.
İSTANBUL'A DÖNME KARARI VERDİ
Bilkent'te kiraladığı evde kalan Meral Akşener, yaklaşık 15 ay sonra tekrar İstanbul'a dönme kararı aldı.
Akşener'in kısa sürede İstanbul'a döneceği belirtilirken, bu kez Beylerbeyi değil Acıbadem'de bir sitedeki evinde yaşayacağı ve çalışmalarını oradan sürdüreceği öğrenildi.
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