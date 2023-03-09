Meral Akşener, Yılmaz Özdil'e destek çıktı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin ardından gazeteden de ayrılığına ilişkin, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey" paylaşımında bulundu.

Deprem felaketini yaşayan Türkiye, son dönemde siyasette hareketli anlara sahne oldu.

Altılı masada yaşanan Cumhurbaşkanı adaylığı krizi, İyi Parti'nin ikna edilmesiyle belirlendi.

Buna göre muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Siyasette yaşanan hareketli süreç özellikle muhalif medyaya yansıdı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'den ani bir kararla ayrıldığını açıklamıştı.

Önce kanaldan sonra da gazeteden ayrıldı

Yayın esnasında Meral Akşener ile ilgili kullandığı övgü dolu sözler nedeniyle CHP tarafından hedef tahtasına koyulan Özdil, ayrılık gerekçesi olarak bu konuyu işaret etti.

Bu gelişmenin ardından Yılmaz Özdil ile ilgili sürpriz bir durum daha yaşandı.

Kurucu genel müdürü olduğu Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil, yazarı olduğu Sözcü gazetesinden de ayrıldı.

Veda mesajı yayınladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın.

Meral Akşener: Elbet bu da geçer yahu...

Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinden ayrılığı sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Akşener, Özdil'in ayrılığına ilişkin, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey." ifadelerini kullandı.

İyi Parti'ye yakın yayın organından çağrı geldi

Akşener'in yanı sıra İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ'dan da Yılmaz Özdil'e bir çağrı geldi.

Yeniçağ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yeniçağ'a gel Yılmaz Özdil. Korkma arkanda dağ gibi Yeniçağ var." notu düşüldü.