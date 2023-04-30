Meral Akşener'den alkol savunması: Hacı kadınım, ağzıma alkol değmedi

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürüyor.
Tarih yaklaştıkça partilerin çalışmaları da hız kazandı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da vatandaşlarla bir araya geldi.
'Şampanya' tartışmalarına cevap verdi
Meral Akşener'in buradaki gündeminde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın söylediği 'şampanya' çıkışı vardı.
Bakan Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da katıldığı bir programda 14 Mayıs seçimleriyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulunmuştu.
"Ya seccade ya şampanya"
Bozdağ, 14 Mayıs'ta 2 fotoğraftan biriyle karşılaşılacağını ifade ederek "Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak." demişti.
Meral Akşener, Isparta mitinginde alkol çıkışına kendini savunarak yanıt verdi.
"Hacı kadınım, ağzıma alkol değmedi"
Akşener, hacı kadın olduğunu belirterek ömrü boyunca ağzına alkol değmediğini söyledi.
"Bizler şampanyayla onlar seccadeyle kutlayacakmış"
Seçim zaferinin şampanyayla kutlanacağı eleştirilerine yanıt veren Meral Akşener şunları söyledi.
Bir başka konu var 14 Mayıs akşamı, sizin iradeniz bizi seçerse bizler şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye varacakmış. Sizler gencecik çocukların hakkını yediniz, tarımla uğraşanların emeğini çaldınız. Isparta'nın gülünü yerle bir ettiniz, sonra temiz alınlarınızla seccadeye gideceğinizi söylüyorsunuz. Hacı kadınım ben, ağzıma alkol değmedi be.