Meral Akşener'den Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılına ilişkin mesaj

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 28 yıl geçti.

Alparslan Türkeş, takvimler 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

Soğuk ve karlı bir Ankara gününe rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı ve Beştepe'deki anıt mezara defnedildi.

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, X hesabı üzerinden Türkeş için bir mesaj yayınladı.

Akşener, mesajında şöyle dedi:

"DAİMA GÖNLÜMÜZDE KALACAK"

Önüne çekilmek istenen karanlık sis perdelerini dimdik duruşuyla aşan cesareti, Memleketi ve milleti için çalışmaktan asla vazgeçmeyen iradesi, Türk milliyetçiliği davasına adadığı ömrü ve bu uğurda sergilediği eşsiz fedakârlıklarıyla daima hatırımızda, gönüllerimizde kalacak...

"SAYGIYLA ANIYORUM"