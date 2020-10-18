Meral Akşener'den Ardern'e: İlham kaynağısın

Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern'in zaferinin ardından Meral Akşener, Ardern'in kadınlar için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern'in liderliğindeki İşçi Partisi, dün düzenlenen genel seçimden zaferle ayrıldı.

Çoğu sandıktan sonuçların gelmesiyle birlikte İşçi Partisi'nin yüzde 49 oy aldı.

Adern partisiyle birlikte Yeni Zelanda'da eşine nadir rastlanan bir şekilde parlamentoda çoğunluğa kavuştu.

Ana muhalefet partisi, merkez sağcı Ulusal Parti ise yüzde 27 oy aldı ve yenilgiyi kabul etti.

MERAL AKŞENER, 'İLHAM KAYNAĞI' DEDİ

Jacinda Ardern'in zaferinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yabancı dilde destek mesajı yayınladı.

Akşener, Ardern'in kadınlar için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek "Tebrik ederim Jacinda Ardern'i, Yeni Zelanda genel seçimlerinde tarihi bir zaferin yankılanması üzerine. Cesareti, vizyonu ve şefkatiyle dünyanın her yerindeki kadınlar için bir ilham kaynağı oldu" ifadesini kullandı.