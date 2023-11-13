Meral Akşener’den Ali Babacan’a taziye ziyareti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde babası Hilmi Babacan'ı toprağa veren Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.

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İHA

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 85 yaşındaki Hilmi Babacan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Babacan'ın cenazesi, 7 Kasım'da Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Törene siyaset camiasından çok sayıda isim katılırken parti liderlerinden taziye ziyaretleri de başladı.

Taziyeye gitti

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Özel'in ardından bu kez de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taziyeye gitti.

Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan için taziye ziyaretinde bulunan Akşener de, Deva Partisi'nin genel merkezine gitti.

Seçimlerden sonra ilk ziyaret

Ziyaret yaklaşık 30 dakika sürdü.

Akşener'e, İyi Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural eşlik etti.

Babacan, ziyaretin ardından Akşener’e aracına kadar eşlik etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ikili arasındaki ilk ziyaret gerçekleşmiş oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)