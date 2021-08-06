Meral Akşener'den Bartınlı vatandaşa 'Haram olsun' tepkisi

Meral Akşener Kumluca'daki esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın, “Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun” sözlerine tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasra ve Bartın kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Daha sonra Kumluca beldesine geçen Akşener, yanına gelen vatandaş ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Akşener'e, “Sen Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun koluna giriyorsun” diyen vatandaş, sert bir tepkiyle karşılaştı.

"BENDEN HELALLİK ALMADAN ÖLEMEZSİN"

Akşener, vatandaşa, “Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı. Oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de. Bak hiç onlara bir şey diyemem. O senin hakkın. Yahu arkadaş hakkın.” sözleriyle yanıt verdi.

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"MİLLETİ ALDATMAYIN"

Yaşlı adamın, “Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti” demesi üzerine daha da gerilen Akşener, “Harika bunlar çok güzel yapılmış. Ya ben ne yaptım arkadaş size. Ne söyledim şu ana kadar. Bir şey yaptım mı? Biz birlikte iktidar olduk. Ben İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum.” dedi.

"HARAM OLSUN HEPİNİZE"

Bunun üzerine yaşlı adamın “Sen hakkını helal edersin” demesinin ardından Akşener, “Etmiyorum, haram olsun hepinize. Tamam mı?

"MAHŞERDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz. Senle görüşeceğiz. Kol kola çok günah... Ne ayıp şey ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu’nun.” diye konuştu.

"TERÖRİSTLERLE İŞİMİZ YOK"

Çevrede bulunan bir kadın vatandaş da Akşener'e, “Onun ne işi var bizim memleketimizde. Memleketi perişan ettiler. Bizim teröristlerle işimiz yok” ifadeleriyle tepki gösterdi. Sivil güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kadın, bölgeden uzaklaştırıldı.