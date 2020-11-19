Meral Akşener, Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamalarını milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener'e Alattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamaları da soruldu.

Akşener, savcılık tarafından, CHP'nin müracaatı doğrultusunda Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini edindiğini söyledi.

"SORUŞTURMAYI OLUMLU BULUYORUM"

Soruşturma açılmasını olumlu karşıladığını söyleyen Akşener, "Dünden itibaren takip ettiğim bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, sayın İçişleri Baknı'nın ve sayın Adalet bakanı'nın bu tavra karşı herhangi bir söylemi, tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi bir cümle, kelime, harf duymadık. Ana muhalefet partisinin genel başkanının bu manada tedit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Ama bu beyefendilere de hatırlatmak isterim ki; siyasetçi siyasetçinin dostu olmak zorundadır.

Meral Akşener'den Çakıcı açıklaması ViDEO



"MİLLİ İRADEYE KARŞI YAPILMIŞ BİR TEHDİT"

Bunu milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görmekte olduğumu ifade etmek isterim. Hepimiz belli dönemlerde tehdit aldık. Ama şimdiye kadar hiçbir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı. Asıl bakılması gereken yer burası." ifadelerini kullandı.

ADALET REFORMU GÖNDERMESİ

Konuyu adalet reformu söylemlerine getiren Akşener, "Sayın Abdülhamit Gül, uzun bir adalet reformundan, hukukun üstünlüğünden bahsetti. Sayın Erdoğan da bu reform konusunu desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi. Sonra bir küçük ortak o tedide sahip çıktı. Bence Abdülhamit Gül'e küçük ortak tarafından 'Haddini bil. Reform meform yapamazsın.' denmiştir." dedi.